Москва, , 17:29 — REGNUM Россия не планирует создавать отдельное военно-морское объединение или флот для операций в Арктике, сообщает 7 октября агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванные информированные источники.

Арктика P J Hansen

По их утверждению, с задачами защиты интересов России в Арктике вполне успешно справляется Северный флот, который с 1 января 2021 года имеет статус военного округа и объединенного стратегического командования.

«У нас Северный флот не так давно получил статус военного округа и объединенного стратегического командования. Он территориально находится в Арктике. Ничего дополнительного нет и не предполагается», — цитирует агентство слова источника.

«Существующая сейчас военная инфраструктура является оптимальной для обеспечения национальных интересов России в арктической зоне и защиты Северного морского пути», — пояснил другой информированный собеседник.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что в России могут создать Арктический военный флот.

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