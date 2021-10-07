Калуга, 7 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего калужанина и нанятого им юриста. Они обвиняются в совершении фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении, сообщили 7 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 23-летний калужанин, привлекаемый к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, обратился к юристу, не являющемуся адвокатом и осуществляющему юридическую практику на территории Калуги, с просьбой представлять его интересы в судебном участке. Юрист решил посодействовать освобождению доверителя от административной ответственности и предложил клиенту при ознакомлении с материалами дела внести изменения в документы. Согласно договоренности, в августа 2021 года, пока юрист отвлекал работника суда, задавая различные вопросы, его доверитель внес исправления в акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Однако данное творческое решение не только не освободило мужчину от ответственности за пьяное вождение, но и повлекло возбуждение в отношении него и его представителя уголовного дела. Факт внесения исправлений выявлен судом и прокуратурой, материалы были незамедлительно направлены в Следственный комитет для установления всех обстоятельств.

Следствием собрана доказательственная база, подтвердившая факт фальсификации материалов административного дела, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание в видеисправительных работ на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.