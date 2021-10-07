Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Американский производитель пультов дистанционного управления Universal Electronics в прошлом году заключил соглашение с властями Синьцзяна о перевозе сотен уйгурских рабочих на свой завод в южном китайском городе Циньчжоу. Это первый зарегистрированный случай участия американской компании в операции, которую правозащитные группы назвали принудительным трудом, сообщает 7 октября Reuters.

Китай SW1994

Компания Nasdaq-listed, которая продавала свое оборудование Sony, Samsung, LG, Microsoft и другим компаниям, наняла не менее 400 уйгурских рабочих из Синьцзян в рамках действующего соглашения о переводе рабочих.

Один раз власти Синьцзяна оплатили чартерный рейс, который доставил уйгурских рабочих под сопровождением полиции из города Хотан в Синьцзяне на завод UE. Операция по переводу описана в уведомлении, размещенном на официальном аккаунте полиции Циньчжоу в социальных сетях в феврале 2020 года во время перевода.

Как сообщало ИА REGNUM, США осудили политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР из-за геноцида исповедующих ислам уйгуров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. По его словам, китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 года, а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.