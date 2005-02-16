Таллин, 7 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Здравомыслием и простой житейской логикой является стремление жить в мире и дружбе со своими соседями, но политические элиты Эстонии пытаются всячески игнорировать здравый смысл, отчего страдают рядовые эстоноземельцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

С таким мнением известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

Комментируя призыв правительства страны к своим гражданам «начинать экономить» в условиях высоких цен на энергию, Чаплыгин заявил, что отсутствие конструктива в диалоге с Москвой вышло боком Эстонии — особенно это заметно на фоне последних газовых договоренностей Венгрии и Болгарии с Россией.

«Покупать в России можно и электричество, причем в любом необходимом объеме, и газ со скидкой, как это уже делают Венгрия и Болгария. Для этого нужно просто поддерживать с соседом нормальные отношения», — считает он.

Но официальная русофобия противоречит такой логике, добавил Чаплыгин: «А если на каждом углу орать, что Путин — диктатор, а Россия — агрессор, то рассчитывать на какие-то шаги навстречу не приходится».

«Сейчас Эстония в прямом смысле платит за глупость своих политиков. Причем платит весь народ ‑ и местные русские, и эстонцы», — завершил он свой комментарий.