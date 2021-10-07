Красногорск, 7 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на девять человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 7 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 1134 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 460 010 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8267 человек. Выздоровели и выписались 399 319 человек.