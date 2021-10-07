7 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Евросоюз обещает Западным Балканам инвестиции для того, чтобы заманить Сербию и Боснию и Герцеговину в НАТО. Что касается расширения самого Евросоюза, то это давно уже законченная история.

Татьяна Стоянович, , 19:41 — REGNUM После саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 5 и 6 октября в Словении, стало ясно, что нового расширения Евросоюза не будет. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что в ходе саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Западных Балкан принадлежат Европе, и когда для этого будут обеспечены соответствующие условия, они смогут присоединиться к ЕС. Но при этом она выступила против определения какой-либо конкретной даты для приема стран региона в состав Евросоюза.

«Всё, что на саммите заявили представители ведущих стран ЕС по поводу расширения, фактически является подтверждением того, что Меркель заявила в 2009 году после вступления Хорватии в Евросоюз. Она тогда сказала, что уже ни одна страна не вступит в эту организацию», — напомнил эксперт.

Ангела Меркель Kuebi = Armin Kübelbeck

По словам Гайича, для Сербии сигналом о том, что ее в Евросоюзе никто не ждет, было признание односторонне провозглашенной независимости Косово (март 2008 года — ИА REGNUM) со стороны большинства стран ЕС. «Это было открытое проявление неприязни», — добавил он.

С другой стороны, для Евросоюза и НАТО важен вопрос безопасности, и поэтому вся «игра» вокруг евроинтеграции стран Западных Балкан продолжается, отметил Гайич.

«Вряд ли ЕС будет дальше расширяться. По всей видимости, он запечатал свои границы. Можно сказать, что союз даже стал разваливаться после выхода Великобритании. Никто в Евросоюзе, в том числе самые влиятельные его страны, не заинтересованы принять государства так называемых Западных Балкан в свои ряды», — рассказал Гайич.

Политолог считает, что приоритетной задачей для Брюсселя, равно как и для уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель, является быстрое принятие Сербии и Боснии и Герцеговины в НАТО, если появится хоть какая-то возможность для этого.

«Это взаимосвязанные процессы, так как Республика Сербская следит за политикой Белграда по отношению к НАТО. Но у Сербии есть действующее решение парламента о военном нейтралитете, к тому же эта идея непопулярна среди населения», — отметил эксперт.

Сербский спецназ Mod.gov.rs

Гайич ожидает, что Запад усилит давление на сербское руководство по поводу интеграции в НАТО, но «если Сербии повезет и если ее руководство будет вести себя мудро», страна не окажется в составе альянса.

Ли Ван Чанг заявил о том, что Белграду не надо спешить по поводу Косово, так как Китай ждал Гонконга сто лет. Теперь Пекин занял вместе с Москвой принципиальную позицию по поводу непризнания Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя в Боснии и Герцеговине. Понятно, что присутствие Китая в регионе будет усиливаться, это влиятельное государство, которое так же, как и Россия, не заинтересовано в том, чтобы Сербия и БиГ вступили в НАТО». Стеван Гайич «Присутствие России и Китая всё больше ощутимо в регионе. Особенно заметна перемена в поведении Китая. Они впервые начали выступать с политическими заявлениями по поводу Сербии. До этого их позиция была весьма неопределенной и нейтральной. Тон стал меняться после того, как бывший посол Китая в Сербиизаявил о том, что Белграду не надо спешить по поводу Косово, так как Китай ждал Гонконга сто лет. Теперь Пекин занял вместе с Москвой принципиальную позицию по поводу непризнанияв качестве верховного представителя в Боснии и Герцеговине. Понятно, что присутствие Китая в регионе будет усиливаться, это влиятельное государство, которое так же, как и Россия, не заинтересовано в том, чтобы Сербия и БиГ вступили в НАТО».

Гайич добавил, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть формат переговоров со странами-кандидатами на вступление в ЕС уже было достаточным для того, чтобы понять: расширение Евросоюза — это законченная история.

Сербские силовики Predsednik.rs

«Что касается инвестиций, которые Европа обещает Западным Балканам, они здесь фигурируют как морковка на большой палке, которой Запад намерен стукнуть нас по голове. Эта палка называется НАТО. Если Сербия, не дай Бог, вступит в Североатлантический альянс, она полностью потеряет свою самостоятельность и право на ведение хоть какой-то внешней политики. Хорошо, что буквально на днях начал работу газопровод «Балканский поток», и теперь это необратимый процесс — Сербия будет получать газ и станет одной из главных стран на пути российского газа в Европу. Я надеюсь, что страх действующих властей Сербии перед народом будет сильнее западного давления. Битва для того, чтобы страна осталась вне НАТО, — ключевая и эту битву нельзя проиграть», — подытожил Стеван Гайич.