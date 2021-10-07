Москва, 7 октября 2021, 17:25 — REGNUM Фракцию «Единой России» в Госдуме возглавил экс-губернатор Дагестана Владимир Васильев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Решение принято на организационном собрании фракции.

Единая Россия
Единая Россия
Дарья Драй © ИА REGNUM

Посты первых заместителей руководителя фракции заняли Дмитрий Вяткин (по законопроектной деятельности) и экс-спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (по организационной работе).

Кроме того, заместителями руководителя фракции стали Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич.

Руководителями пяти внутрифракционных групп — заместителями руководителя фракции — стали Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев.

В целом во фракцию вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев — Владислава Резника и Леонида Бабашова.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕР выдвинула кандидатов на посты спикера и вице-спикеров Госдумы