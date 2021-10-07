Москва, 7 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Фракцию «Единой России» в Госдуме возглавил экс-губернатор Дагестана Владимир Васильев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Решение принято на организационном собрании фракции.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

Посты первых заместителей руководителя фракции заняли Дмитрий Вяткин (по законопроектной деятельности) и экс-спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (по организационной работе).

Кроме того, заместителями руководителя фракции стали Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич.

Руководителями пяти внутрифракционных групп — заместителями руководителя фракции — стали Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев.

В целом во фракцию вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев — Владислава Резника и Леонида Бабашова.