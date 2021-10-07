Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Хакеры, действующие с территории России, ответственны за 58% кибератак, осуществлённых в мире за период с июля 2020 года по июнь 2021 года, утверждается в опубликованном 7 октября докладе американской корпорации Microsoft.

Российские хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В компании также заявляют, что более 90% уведомлений о вредоносной активности с территории России связано с деятельностью хакерской группы Nobelium, которую обвиняют в том числе в атаках на системы западных правительственных институтов и провайдеров IT-услуг.

«Nobelium с её агрессивными действиями катапультировала Россию на первое место в списке стран, от которых исходили атаки в этом году», — отмечается в докладе.

Далее в списке стран — источников киберугрозы по версии Microsoft значатся Северная Корея, которой приписывается 23% хакерских атак, Иран — 11%, Китай — 8%.