Рига, 7 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая перед депутатами Рижской Думы, иcпользовал язык вражды и ненависти, что недостойно главы многонационального государства. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

По словам руководителя фракции партии Мирослава Митрофанова, речь Левитса содержала дежурные фразы и ничем не запомнилась бы, если бы «отец нации» не сорвался на язык ненависти, «тот самый hate speech, с которым с переменным успехом борются в СМИ и в социальных сетях».

«Эгилс Левитс призвал депутатов поставить разъясняющие таблички у памятника, «который установили оккупанты». Несомненно, он имел в виду Монумент освободителям Риги в Задвинье (памятник освобождению Риги и Латвии от немецко-фашистских войск — ИА REGNUM)», — сообщил Митрофанов.

Митрофанов считает, что язык ненависти и вражды, использованный Левитсом, выглядит нелепо, так как воспринимается как выпад в адрес коллектива латвийских скульпторов и архитекторов, создавших данный монумент, и как намеренное оскорбление тысяч жителей Латвии, пожертвовавших личные средства на постройку памятника.

«В любом случае, такие высказывания совершенно неприемлемы со стороны должностного лица этого уровня», — считает Митрофанов.

Он в качестве исторической справки для президента страны привел имена латвийской команды, которая работала над созданием памятника, предположив, что «президенту этот факт, видимо, неизвестен».

Так, скульпторами монумента в честь воинов-освободителей были народный художник Латвийской ССР Лев Буковский и Айварс Гулбис, архитекторами — Эрменс Балиньш, Эдвинс Вецумниекс и Викторс Зилгалвис. В качестве инженеров-конструкторов мемориала выступили Гунарс Бейтиньш и Хенрийс Лацис.