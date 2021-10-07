Тбилиси, 7 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Украины отстранила несколько своих сотрудников от исполнения служебных обязанностей, сообщил грузинский телеканал «Palitra News» со ссылкой на украинские источники 7 октября .

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

ГПСУ проводит официальную проверку факта пересечения бывшим президентом Грузии Михаила Саакашвили государственной границы Украины, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. По его словам, расследование будет продолжаться до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства происшедшего. Несколько должностных лиц из Южного регионального управления ГПСУ уже отстранены от исполнения своих обязанностей. Однако ответить на вопрос, содержат ли базы данных ГПСУ сведения о пересечении Саакашвили украинской границы, чиновник отказался, сославшись на конфиденциальный характер подобной информации.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, нелегально въехавший в Грузию предположительно с территории Украины, 1 октября был арестован в Тбилиси.