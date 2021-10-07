Москва, 7 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. К концу 2021 года темпы роста инфляции в России, скорее всего, будут снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Picserver.org Инфляция

«К концу 2021 года темпы роста инфляции в России, скорее всего, будут снижаться, поскольку рост цен на многие товары уже достиг критических значений, — сказала она. — Не слишком оптимистично выглядит и такой важный ориентир рынка, как показатель располагаемых доходов населения, а также потребительские настроения. От столь высокой современной базы новые значения показателя инфляции будут выглядеть более умеренно, но несколько превысят существующий прогноз Банка России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка России не поможет остановить инфляцию.