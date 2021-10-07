* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Афганская сторона дала высокую оценку политике президента Узбекистана по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого диалога с новыми властями Афганистана, сообщает 7 октября узбекистанский МИД.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Афганская сторона также оценила призыв главы Узбекистана к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом.

«Члены временного правительства Афганистана выразили искреннюю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за огромное внимание к чаяниям афганского народа, неоценимую гуманитарную помощь в целях предотвращения масштабного продовольственного кризиса», — говорится в сообщении.