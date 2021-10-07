Москва, 7 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В России повышение цен на ряд непродовольственных товаров может быть связан с их дефицитом из-за нарушения поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Рост цен на некоторые непродовольственные товары связан с их дефицитом из-за нарушения в цепочках поставок из-за локдауна 2020 года. Примером может быть рынок автомобилей, который все еще не восстановился после прошлогоднего кризиса, при том что высокие инфляционные ожидания населения поддерживают высокий неудовлетворённый спрос», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентября 2021 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых автомобилей.