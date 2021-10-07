Москва, 7 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В России определенный вклад в рост инфляции вносит конъюнктура мировых рынков продовольствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Свой вклад в инфляционный рост в России вносит конъюнктура мировых рынков продовольствия. Рекордный индекс мировых цен на продовольствие — 27%, обусловленный в первую очередь ростом мировых цен на мясо, растительное масло и зерновые, приводит к росту цен не только на импортные, но и на российские товары аналогичного и смежного ассортимента с учетом логики процессов ценообразования», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова рассказала, почему в РФ могли подорожать курятина и яйца.