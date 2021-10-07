Москва, 7 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В России создаётся совершенно новая гиперзвуковая ракета, предназначенная для вооружения истребителей пятого поколения Су-57, сообщает 7 октября газета «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Rulexip Истребитель пятого поколения Су-57

Ракета создаётся в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Личинка-МД».

По утверждению издания, на сегодняшний день изделие еще не вышло на этап летных испытаний. Предположительно, новая ракета будет развивать скорость в пять и более раз быстрее звука, что обеспечит ей неуязвимость от современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

По мнению экспертов, в перспективе новый боеприпас заменит в арсенале российских ВВС сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31, а буквы «МД» в его названии указывают на «малую дальность» действия, которая, впрочем, составит несколько сот километров.

При этом издание указывает, что Минобороны РФ подтверждает информацию о разработке гиперзвукового боеприпаса для истребителей Су-57 и ударного беспилотника С-70 «Охотник».