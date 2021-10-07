Москва, 7 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Российские потребители переключаются с подорожавших фруктов и овощей на другие продукты питания, что способствует повышению их цен. Об этом корреспондент ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала тот факт, что инфляция в РФ ускорилась до 7,48%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«На индекс потребительских цен в текущий момент серьезное влияние оказывает сезонное изменение структуры потребительских расходов населения, — сказала Воронкова. — Традиционно, например, с окончанием отпускного периода снижается спрос на туристические услуги, что объясняет динамику цен в этой сфере. Стоимость потребительской корзины с окончанием летнего сезона изменяется также потому, что потребители переключаются с подорожавших фруктов и овощей на другие продукты, что становится фактором повышения цен на них. В определенной мере это стало причиной роста цен на курятину и яйца».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года наиболее существенно среди продуктов питания в России подорожали овощи и фрукты, яйца и мясо кур, говядина и молочная продукция.