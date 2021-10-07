Москва, , 17:17 — REGNUM Положения меморандума по борьбе с фейковыми новостями укладываются в тренд самоконтроля соцсетей, который был задан недавними законодательными поправками, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Социальные сети

Он напомнил, что социальные сети обязаны самостоятельно выявлять запрещенную информацию — это детская порнография, наркотики, суицид, экстремизм и так далее.

«Фейковых новостей в этом списке нет, по вполне понятной причине: чтобы распознать в пользовательском контенте лживые факты и утверждения, соцсетям пришлось бы обзавестись штатом медиаэкспертов. Видимо, теперь эту роль на себя добровольно примут редакции российских СМИ и информагентств», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Иностранные соцсети среди участников меморандума не фигурируют, указал он.

«Тот же Facebook уже пять лет пытается выстроить собственную систему фактчекинга. Правда, недавно стало известно, что руководство соцсети всё это время негласно поддерживало распространение фейкньюз, ведь они приносят трафик. Надеюсь, что российские соцсети по этой скользкой дорожке не пойдут», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские соцсети и крупнейшие СМИ подписали меморандум о фактчекинге. Предполагается, что в рамках соглашения пользовательский контент будет подвергаться проверке, и в случае, если информация не подтвердится, к ее автору могут быть применены разные меры: от специальной маркировки поста до блокировки аккаунта. Меморандум подписал и «Яндекс.Дзен».

ИА REGNUM направило Андрею Шаронову редакционный запрос, в котором отметило общеизвестную информацию о том, что ООО «Яндекс» является монополистом среди интернет-агрегаторов в РФ, при том что учредителями ООО «Яндекс» являются компания с ограниченной ответственностью Yandex N.V. (Нидерланды) и Международный фонд «Фонд общественных интересов», учредителем которого является компания с ограниченной ответственностью Yandex N.V. (Нидерланды).

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