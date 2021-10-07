Рига, 7 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Президент Латвии Эгил Левитс во время своего визита в Рижскую Классическую гимназию поддержал школьную реформу, суть которой — уменьшение числа уроков на родном (русском) языке в пользу государственного (латышского). Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

ИА REGNUM Латвия — Россия

По мнению президента, такая реформа очень важна для полноценной интеграции русскоязычных учащихся в общество и жизнь латвийского государства.

В ходе встречи с президентом представители Департамента образования Рижской думы, директор Классической гимназии Роман Алиев и директор 34-й средней школы Риги Наталья Рогалева рассказали, как идут дела у школ нацменьшинств с переходом на госязык обучения.

С 1 сентября 2021 года преподавание во всех средних школах Латвии, включая школы русского нацменьшинства, ведется только на латышском языке. Реформа иноязычного образования вызывает критику как со стороны международных организаций, так и России. Эксперты указывают на насильственную «латвизацию» сферы образования в стране.

Осенью 2018 года Совет Европы раскритиковал Латвию за политические решения, направленные на принудительное продвижение латышского языка в сфере образования, масс-медиа и общественном секторе.