Москва, 7 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится говорить о том, что американская экономика надежна и безопасна для инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя соответствующее заявление президента США Джозефа Байдена о том, что ситуация с потолком госдолга может плохо сказаться на репутации Америки как самого надежного и безопасного места для инвестиций.

Доллар

«Говорить о надёжности и безопасности США с точки зрения инвестиций, к сожалению, не приходится, но данная ситуация касается многих других развитых экономик с высоким государственным долгом по отношению к их ВВП, в том числе стран Европы и Азии, — сказала Новикова. — Что же касается повышения потолка по американскому долгу, то безусловно, в очередной раз он будет увеличен, что повлияет на доверие к американской экономике со стороны инвесторов, а в ближайшем будущем несомненно встанет вопрос об американском долларе как основной мировой валюте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что проблема государственного долга Америки в значительной степени носит чисто риторический характер.