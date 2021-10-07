Вашингтон, 7 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли. Об этом 7 октября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

«Фрахтование судов — это лишь один из примеров инвестиций, которые мы сделали, чтобы как можно быстрее перевозить товары», — сказал Джо Метцгер, вице-президент Walmart по операциям цепочки поставок в США.

В этом году компания наняла уже несколько судов.«Цель состоит в том, чтобы обойти забитые порты и обеспечить пространство для судов на фоне того, как COVID-19, а также торговые противоречия между США и Китаем, нехватка оборудования и экстремальные погодные условия обнажили хрупкость глобальных линий поставок, которые мы используем для всего — от продуктов питания и одежды до напитков и подгузников», — добавил Метцгер.

Как сообщало ИА REGNUM, потребность в китайско-американском сотрудничестве не уменьшается, а возрастает. Об этом заявил посол Китая в США Цинь Ган.

«Наши две страны должны быть не врагами, а партнёрами. Более 70 000 американских компаний имеют инвестиции в Китае, и эти инвестиции хорошо окупаются. Согласно последнему отчёту Американо-Китайского делового совета, 95% опрошенных американских компаний получили прибыль в Китае в прошлом году, а 64% увидели рост своих доходов на китайском рынке», — заявил посол.