Ярославль, 7 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. На XXIII агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021» делегация Ярославской области во главе с правительством региона подписала 15 новых инвестиционных соглашений на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Стенд Ярославской области

Как отметил ярославский губернатор, новые проекты помогут поддержать гастрономическую славу края.

«Общий объем инвестиций в рамках всех подписанных соглашений — свыше 10 млрд рублей. В результате реализации проектов будет создано более 750 рабочих мест, а областной и местные бюджеты получат дополнительно порядка полумиллиарда рублей в виде налоговых отчислений. Отмечу, что сегодня инвестиционный портфель в агропромышленном комплексе Ярославской области достиг более чем 35 млрд рублей. За этой цифрой — стабильное развитие агропромышленного комплекса региона и сельских территорий. Мы продолжим привлечение новых инвесторов, которые будут создавать новые бренды и производить востребованную и качественную продукцию», — заявил Дмитрий Миронов.

В числе подписанных правительством Ярославской области соглашений — инвестпроект компании «Рыбинское море» по разведению радужной форели (инвестиции 278 млн. рублей), договор с ООО «Шопша» по инвестициям в молочно-товарную ферму (400 млн.), инвестпроект ООО «Бирюза» по разведению гусей по венгерской технологии. В Гаврилов-Ямском районе будут производить ремесленный хлеб, а в Ростовском МР построят сырзавод.

Yarregion.ru Подписание инвестсоглашения

Всего правительство Ярославской области на «Золотой осени-2021» заключило более 10 соглашений о сотрудничестве, в том числе с Центром промышленности Болгарии.

«Мы готовы развивать не только культурное сотрудничество, но и деловое партнерство. Поэтому предлагаем рассмотреть вопросы по организации совместных бизнес-миссий, круглых столов, фестивалей национальной кухни с участием товаропроизводителей Ярославской области и Республики Болгарии с целью увеличения взаимных контактов и поставок. Болгарские товары, в том числе продукты питания, пользуются у нас особым доверием и устойчивым спросом. В свою очередь, Ярославская область обладает высоким экспортным потенциалом. В Болгарию сейчас поставляются кондитерские изделия, кофе, чай, цикорий. Однако считаю, что объемы этих поставок могли бы быть гораздо больше. У нас есть и другая продукция, которая может быть востребована болгарскими потребителями», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Как уточнили в правительстве региона, Ярославская область продемонстрирует свои агро-бренды на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень — 2021». Речь идет о филимоновских сырах, вятском огурце и вареговском шоколаде.