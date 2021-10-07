Бухарест, 7 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Трансляции The International 10 по игре Dota 2 в первый день международного турнира в пике смотрели более миллиона зрителей. Информация была опубликована 7 октября на портале Esports Charts.

Иван Шилов ИА REGNUM Dota 2

Согласно опубликованной статистике, в определённый момент за ходом Dota 2 The International 10 следили около 1,1 млн человек. При этом в среднем трансляции смотрели 779,2 тыс. зрителей. Esports Charts также сообщает, что суммарное время просмотров составило 5,9 млн часов.

Напомним, турнир Dota 2 The International 10 проходит в Бухаресте (Румыния). Ранее ИА REGNUM сообщило, что организаторы соревнований задержали старт первых матчей на полтора часа по техническим причинам.