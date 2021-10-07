Салехард, 7 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 7 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 106 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 7 октября 51 188 заражений коронавирусом. Выздоровел 49 121 человек, 698 пациентов с COVID-19 скончались.