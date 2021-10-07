Токио, 7 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 7 октября неподалёку от Токио, сообщили в японском национальном метеорологическое управлении.

Martin Luff Землетрясение

Очаг землетрясения находился на глубине 80 км. Эпицентр — на границе префектур Тиба и Токио.

Землетрясение не только ощущалось, но и было заметно визуально: очевидцы сообщают, что у зданий в Токио качались стены. В Токио на подземные толчки отреагировала экстренная система предупреждения.