Таллин, 7 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Тийт Рийсало, руководитель канцелярии бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, опроверг публикации в национальных СМИ о досрочном израсходовании его структурой всех выделенных государством денег. Об этом сообщил порталERRсо ссылкой на заявление топ-чиновника.

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По словам Рийсало, остаток неизрасходованных средств президентской канцелярии по положению на конец третьего квартала составлял 1,38 млн евро или 34% годового бюджета.

«Это очевидно больше, чем необходимо на оставшиеся до конца года месяцы», — убежден он.

Рийсалу добавил, что так как средств достаточно, то он не видит необходимости обращаться к правительству с просьбой о дополнительном финансировании. Глава канцелярии президента Кальюлайд, завершающей свои обязанности 11 октября нынешнего года, сообщил журналистам, что уйдет в отставку вместе с нею, и пожелал удачи своему сменщику и новому президенту Алару Карису.

Эстонское издание Eesti Ekspress сообщило со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что предназначенные для бюджета президентской канцелярии средства закончились до вступления должность следующего президента Алара Кариса. Средства буквально в спешном порядке тратились на всевозможные мероприятия, в том числе и весьма экзотические зарубежные поездки президента Керсти Кальюлайд.