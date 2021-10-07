Казань, 7 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Решение об аресте до 4 декабря 2021 г. сотрудника следственного управления СКР по Татарии Марата Шакирова вынес 7 октября Вахитовский районный суд Казани, сообщили в пресс-службе инстанции.

Slova.by Арестованный

Шакиров, являющийся старшим следователем — криминалистом регионального управления СКР, обвиняется в организации ограбления следственного отдела в Казани.

Суд вынес решение об аресте Шакирова, удовлетворив ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, 5 октября в Казани произошло ограбление одного из подразделений следственного управления. Из сейфа были похищены более чем 14,6 млн рублей.

По делу, кроме Шакирова, проходят ещё четверо — жители города Альметьевска, самому молодому из которых 20 лет. Все они задержаны.