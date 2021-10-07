Москва, , 17:03 — REGNUM Москва проработает меры в ответ на сокращение численности российской миссии при НАТО. Об этом заявила на брифинге 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что действия руководство НАТО не стали неожиданностью для Москвы, поскольку численность российского представительства «уже радикально сокращалась и в 2015 и в 2018 годах».

Вместе с тем, по её словам, решение альянса «удивило своей бесцеремонностью». «Никаких официальных объяснений и причин названо не было. При этом началась клеветническая кампания в СМИ», — указала Захарова.

«Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют», — заключила представитель МИД.

Напомним, накануне стало известно о решении НАТО выслать восьмерых сотрудников миссии России при альянсе, а также сократить позиции ещё двух. Таким образом, число доступных для России аккредитаций будет сокращено до десяти.

Источники в НАТО сообщили журналистам, что лишённые аккредитации дипломаты якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки».