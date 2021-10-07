Москва, 7 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Москва проработает меры в ответ на сокращение численности российской миссии при НАТО. Об этом заявила на брифинге 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что действия руководство НАТО не стали неожиданностью для Москвы, поскольку численность российского представительства «уже радикально сокращалась и в 2015 и в 2018 годах».

Вместе с тем, по её словам, решение альянса «удивило своей бесцеремонностью». «Никаких официальных объяснений и причин названо не было. При этом началась клеветническая кампания в СМИ», — указала Захарова.

«Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют», — заключила представитель МИД.

Напомним, накануне стало известно о решении НАТО выслать восьмерых сотрудников миссии России при альянсе, а также сократить позиции ещё двух. Таким образом, число доступных для России аккредитаций будет сокращено до десяти.

Источники в НАТО сообщили журналистам, что лишённые аккредитации дипломаты якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки».