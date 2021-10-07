Тбилиси, 7 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Главной темой начавшегося 7 октября в Тбилиси заседания Политсовета опозиционного «Единого национального движения» будет тюремное заключение Михаила Саакашвили и возможные пути его освобождения, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам члена Политсовета Петра Цискаришвили, будут обсуждаться различные формы протеста, в том числе и проведение митингов во многих местах. Кроме того, на заседании обсудят результаты первого тура выборов в местные органы власти и стратегию броьбы в предстоящем втором туре. После окончания заседания намечается выступление лидеров «Единого национального движения» перед журналистами.

Напомним, что арестованный 1 октября Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и отказывается прекратить её, невзирая на просьбу главы Грузинской православной церкви.