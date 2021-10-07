Москва, 7 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В случае, если Армению удастся изолировать от Ирана, ей придется договариваться с Турцией и в итоге раствориться. Об этом 7 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Армения

«Экономический подъем в Армении не наблюдается и сейчас, но если она будет отрезана от Ирана, то единственная возможность взаимодействовать с окружающим миром — это договариваться с Турцией и с контролируемой турками Грузией», — заявил эксперт.

«При разности масштабов Армения просто растворится в очень близкой перспективе», — заявил политолог.

«Чего боятся армяне? Если они разрешат все требуемые от них азербайджанцами коридоры (имеется в виду Сюникский, или Зангезурский коридор между Нахичеванью и Азербайджаном — ИА REGNUM), то Армения, находящаяся в таком проходном дворе, быстро растворится в тюркском потоке», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев настоятельно требует создания Зангезурского коридора между собственно Азербайджаном и Нахичеванью.