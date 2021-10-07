Москва, 7 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин взял на контроль ситуацию с пытками осужденных в межобластной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможно при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе», — заявил Володин, отвечая на вопросы журналистов.

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области является Надежда Сухова.

Володин также назвал шокирующей и недопустимой ситуацию с применением насилия и высказался за привлечение к ответственности всех виновных.

Ранее было обнародовано несколько видео из ОТБ — 1 УФСИН по Саратовской области, на которых запечатлены сцены пыток заключенных.