Москва, 7 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, получило возможность нарастить объемы производства и ускорить ремоторизацию всего действующего парка стратегических ракетоносцев Ту-160.

Ту-160 выполняет дозаправку в воздухе

Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ОДК.

Специалисты предприятия смогли расширить пропускную способность испытательных стендов для модернизированных двигателей НК-32.

Уточняется, что самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» ввело в эксплуатацию новую систему подачи топлива для испытательных стендов авиадвигателей.

«Расширение пропускной способности испытательных стендов, в том числе за счет модернизации системы подачи топлива, — одна из приоритетных производственных задач. Ведется работа по заключению контрактов. В перспективе весь действующий парк соответствующих самолетов будет ремоторизирован», — цитирует пресс-служба слова управляющего директора «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 входят в российскую ядерную триаду и предназначены для нанесения ядерных и обычных ударов по наиболее важным объектам в удаленных районах мира. Ту-160 на сегодняшний день считаются самыми крупными машинами в истории военной авиации, а их двигатели — самыми мощными авиадвигателями в мире.