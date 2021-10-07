Афины , 7 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Соглашение Греции и Франции укрепляет сотрудничество между двумя странами в области обороны, безопасности и внешней политики в целом, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время парламентских дебатов на тему «Ратификация Соглашения между правительством Греческой Республики и правительством Французской Республики об установлении стратегического партнерства для сотрудничества в области обороны и безопасности». Об этом сообщает AMNA 7 октября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

«Этот исторический текст представлен на рассмотрение парламента, что делает сегодняшние дебаты историческими, поскольку его ратификация означает защиту Греции, укрепление южноевропейской части соглашения, а также первые усилия по обеспечению стратегической автономии Европы», — подчеркнул премьер, добавив, что «впервые предусмотрено четкое и недвусмысленное положение о помощи в обороне в случае нападения третьей стороны на одну из двух стран, и мы все знаем, кто угрожает казусом белли нашему региону».

Мицотакис назвал очень важным «евроатлантическое измерение соглашения», сообщив, что «в то же время в Средиземноморье создается единая европейская позиция», что, по его мнению, является доказательством сильного, автономного европейского присутствия в будущем. «Я разделяю мнение Макрона о том, что мы, европейцы, должны перестать наивно приветствовать тектонические изменения на геополитической арене, которые происходят вокруг нас», — добавил он.

«Все граждане понимают важность греко-французского соглашения, которое предусматривает вооруженную помощь со стороны самой сильной военной силы в ЕС, единственной, которая обладает ядерным оружием в Союзе», — подчеркнул он.