Волгоград, 7 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о награждении спортсменов-параолимпийцев, представлявших регион и занявших призовые места на летних играх в японском Токио, опубликовано 7 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские игры в Токио в 2020

Чемпионам Параолимпийских игр выплатят 2,5 млн рублей, серебряным призёрам — 1,5 млн рублей. Тренерам, готовивших победителей не менее года до соревнований, перечислят по 1,5 млн рублей.

На прошедших играх в Токио призовые места заняли два волгоградских пловца — Андрей Гладков стал чемпионом в эстафете 4×100 м, а Наталия Буткова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом.