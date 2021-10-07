Калуга, 7 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Вышло в свет первое издание Красной книги Калужской области для старших дошкольников и учащихся начальной школы, сообщили 7 октября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Первое детское издание Красной книги Калужской области

Издание содержит не только доступную для детей информацию о Красной книге региона, но и изображения для раскрашивания, цветные иллюстрации с текстом о 33 самых узнаваемых грибах, растениях и животных. С помощью альбома можно будет узнать о наиболее интересных особенностях образа жизни и происхождении названий редких представителях флоры и фауны. Для закрепления полученных знаний были специально разработаны творческие задания. Книга может использоваться как на занятиях ознакомления с окружающим миром, так и во внеурочной деятельности. Осенью этого года она будет направлена в образовательные учреждения, которые акцентируют внимание на экопросвещении.

«Дошкольный и младший школьный возраст — наиболее благоприятные периоды для формирования основ экологической культуры. Именно поэтому в начале 2021 ода в рамках национального проекта «Экология» мы решили издать детской вариант региональной Красной книги. Для этого был выбран один из наиболее распространенных и интересных для ребенка способов получения информации — формат раскраски», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.

Как сообщало ИА REGNUM, первое издание Красной книги Калужской области вышло в свет в 2006 году. Его обновленная версия, состоящая из двух томов, — в 2015 и 2017 годах. В Красную книгу занесены 15 видов грибов, 205 видов растений, 180 видов беспозвоночных животных, 18 млекопитающих, 73 вида птиц, один вид пресмыкающихся, восемь видов рыб. Книга предназначена для специалистов в области охраны окружающей среды, экологов, биологов, ученых и педагогов, студентов и учащихся, краеведов и всех, кто интересуется природой и любит родной край.