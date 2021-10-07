Москва, 7 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В настоящее время у доллара практически нет конкурентов в качестве мировой резервной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал опасения президента США Джозефа Байдена по поводу того, что проблема потолка госдолга США создает риски для доллара.

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«Доллару предстоят вялотекущие колебания. Но пока конкурентов этой валюте нет, — сказал Остапкович. — Может быть, с натяжкой можно назвать евро. Но здесь ситуация осложняется обстановкой энергетического кризиса и того, как он может ударить по экономике Европейского союза. Это проблемная ситуация. Другой альтернативы доллару не просматривается. Это пока самая надежная валюта. Но то, что колебания будут, — это совершенно точно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, насколько серьезной проблемой для США является ситуация с потолком государственного долга.