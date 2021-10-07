Москва, 7 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Война между Израилем и Ираном уже идёт — на территории других государств или с помощью диверсий на территории Ирана. Об этом 7 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Public_Domain_Photography Иран

«Война идёт, только другими методами, не похожими на методы классической войны. Израиль в открытую наносит удары по иранским прокси в Сирии», — заявил эксперт.

«Иранцы подозревают Израиль в организации аварий на электростанциях и на ключевых стратегических предприятиях», — заявил политолог.

«Войны будущего так и будут вестись. Современные войны не включают в себя фронтальные удары. Это точечные удары по инфраструктуре, конкретным людям и по контролю над интернетом и системами управления», — подчеркнул эксперт.

«Вооруженные силы применяются лишь в случае критической необходимости», — подытожил Димитриев.

Напомним, что 1 октября текущего года представитель МИД Ирана Саиб Хотибзаде заявил в рамках международного форума, что война между Ираном и Израилем уже идёт.