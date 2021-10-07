Афины , , 21:05 — REGNUM Главная оппозиционная сила Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс «не даст согласия на ошибку», заявил лидер партии Алексис Ципрас во время парламентских дебатов о ратификации греко-французского соглашения об обороне. Об этом сообщает AMNA 7 октября.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

Обосновывая свое решение проголосовать против ратификации соглашения, он заявил, что оно представляет собой «новую доктрину во внешней политике страны, которая не учитывает экономические возможности».

По словам Ципраса, новое соглашение отошло от предыдущей оборонной доктрины страны, согласно которой Греция должна быть «опорой стабильности и безопасности в регионе», и также поднял вопрос о стоимости соглашения. Ципрас обвинил премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса «в покупке фрегатов, как если бы он покупал галстуки» и обеспокоился размером «окончательного счета».

Ранее Мицотакисзаявил, что соглашение между Грецией и Францией, подписанное 28 сентября, содержит серьезный пункт о взаимной помощи в области обороны, которая выходит за рамки обязательств по коллективной поддержке, которые существуют как в НАТО, так и в договорах Европейского союза.