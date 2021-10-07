Минск, , 16:51 — REGNUM «Думаю, настало время подвергнуть ревизии наши отношения и выстроить еще более сильные отношения», — заявил 7 октября Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце спецпосланника венесуэльского президента Адана Чавеса Фриаса — старшего брата умершего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Белоруссии не просто очень хорошо знают, помнят нашего друга — твоего брата. Хорошо, что ты приехал в это время, есть о чем поговорить, есть общие вопросы, которые мы должны обсудить. И сразу же хочу сказать, что дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Белоруссии. Абсолютно нет. У нас есть очень серьезная, мощная база и фундамент нашего сотрудничества, заложенные еще во времена Чавеса, Мадуро (нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии). Надо откровенно сказать, что и Венесуэла, и Белоруссия слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад», — сказал Лукашенко.

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«Это странно, что мы имеем в торгово-экономической сфере отношения такого уровня. При этом все, что есть в Венесуэле, надо Белоруссии. То, что есть в Белоруссии, нужно в Венесуэле, — добавил белорусский политик. — Нам нужно выстроить план возобновления наших интенсивных отношений и реализовать его в ближайшие два-три года».

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Адан Чавес в свою очередь заверил Лукашенко: «Будьте уверены, что венесуэльский народ по отношению к белорусскому народу испытывает такие же эмоции. Господин Мадуро передает Вам огромный привет. Наше отношение к белорусскому народу не изменилось, так как в своем большинстве венесуэльский народ — это «чависский народ». Он с точно такой же любовью относится к вам».

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