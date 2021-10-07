Москва, 7 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Проблема государственного долга Америки в значительной степени носит чисто риторический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал опасения президента США Джозефа Байдена, который сказал, что ситуация с потолком государственного долга США аналогична метеору, который может ударить по американской экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это чересчур преувеличенное заявление. Американская экономика в принципе каждый год стоит перед реальным дефолтом и каждый год безболезненно выходит из этой ситуации, — сказал Остапкович. — Так как доллар ходит по всему миру. И весь мир спасает Америку от различного вида дефолтов. Я не вижу ничего страшного в росте американского государственного долга. Госдолг до 77% ВВП считается некритическим. Самый большой госдолг у Японии — 250% ВВП. Но в Японии прекрасная ситуация. Если мы посмотрим на рейтинг (долговой по отношению к ВВП), то на первом месте будет Япония, на втором Италия, на третьем США. Ну и страны ЕС. Но если мы посмотрим на то, какие страны должны меньше всего, то увидим, что это Афганистан, Джибути, Демократическая республика Конго. И получается, что у тех стран, у которых высокий госдолг, и ситуация лучше».

Как подчеркнул Остапкович, проблема не в самом долге, а в процентах по обслуживанию этого долга.

«Америка занимает под почти нулевые ставки. И им с удовольствием дают в долг любые страны. Китай держит больше триллиона в американских бумагах, Япония держит еще больше. Но каждый год США подходят к пределу госдолга. Это чисто риторическая проблема», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время остается всё меньше надежд на то, что власти США смогут решить проблемы потолка государственного долга.