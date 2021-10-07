Екатеринбург, 7 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приостановлены работы по проектированию второй линии метрополитена. Об этом заявил на брифинге замглавы города Андрей Корюков.

A.Savin, WikiCommons Станция метро в Екатеринбурге

Чиновник констатировал, что на федеральном решено приостановить все проекты по подземному метро, за исключением ряда городов. Поэтому пока подготовка проектной документации не будет проводиться.

Как сообщало ИА REGNUM, последние станции первой линии были сданы в 2010 году. При этом она оказалась введена в эксплуатацию в меньшем объёме, чем планировалось в 1980-х годах. Разговоры о второй линии идут уже много лет, но пока всё упирается в отсутствие федерального финансирования.