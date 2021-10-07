Люксембург, , 21:02 — REGNUM Министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахи прибыл в Люксембург для участия в Совете министров юстиции и внутренних дел ЕС, сообщает AMNA 7 октября.

Мигрант

Митарахи будет находиться в Люксембурге 7 и 8 октября.

Согласно сообщению министерства, на Совете будут обсуждаться новый Европейский пакт о миграции и предоставлении убежища и события в Афганистане.

Вечером 7 октября Митарахи примет участие в ужине с участием министров внутренних дел и миграции Европейской народной партии.