Москва, , 17:06 — REGNUM Россия и США ведут борьбу за газовый рынок Евросоюза. Об этом 7 октября заявил депутат Бундестага Германии 19-го созыва Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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При этом слова президента России Владимира Путина о продолжении стабильных поставок газа в Евросоюз качнули чашу весов в этом противостоянии в пользу РФ, поскольку заявление это снизило цены на голубое топливо, сделав американский сжиженный природный газ нерентабельным.

«Я вижу в этом большую игру. Политическую игру за сферы сбыта. К сожалению, в этой игре мы, европейцы, проигрываем по всем параметрам. Есть США, есть Россия, а мы посередине как мальчик для битья», — сказал Гердт.

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