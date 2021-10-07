Рустави, Грузия, , 16:45 — REGNUM Михаил Саакашвили не намерен прекращать объявленную им в тюрьме голодовку, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Секретарь католикоса-патриарха Грузинской православной церкви Илии II Михаил Ботковели, посетивший 7 октября Саакашвили в тюрьме города Рустави, объявил что бывший президент отказался прекращать голодовку.

«Я передал Саакашвили приветствие и благословение Его Святейшества. Саакашвили в ответ выразил свою благодарность и чрезвычайное уважение. Что касается голодовки, то он сказал, что это решение принято, и он не собирается менять это решение. Я не заметил в нём слабости. Мы поговорили всего несколько минут и попрощались», — заявил Ботковели.

Напомним, что нелегально вернувшийся в Грузию бывший президент Михаил Саакашвили был 1 октября арестован грузинскими властями.