Афины , , 20:57 — REGNUM В греческой партии KINAL поддержали греко-французское соглашение об обороне. Об этом заявила лидер оппозиционного Движения за перемены (KINAL) Фотини Геннимата 7 октября во время парламентских дебатов по ратификации греко-французского соглашения об обороне и безопасности, сообщает AMNA.

Греция

В партии, по словам политика, всегда поддерживали и продолжают поддерживать мощь и сдерживающий потенциал страны, и именно поэтому голосуют за Соглашение. «Потому что оно закладывает основы обороны и безопасности — так же, как мы голосуем за укрепление флота. Мы заинтересованы в тесных отношениях с Францией, особенно сейчас, когда Турция усиливает свои провокации», — сказала Геннимата.

Она добавила, что в соглашении есть проблемы, которые необходимо обсуждать, но также в нем есть и большие возможности, если правительство будет практически работать над ними.