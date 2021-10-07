Великий Новгород, , 16:43 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в Instagram поздравил с днем рождением президента Владимира Путина и высказал ему признательность за внимание и поддержку проектов региона, «благодаря которым Новгородская область постоянно развивается».

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

«Создание инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай», реконструкция Морского центра капитана Варухина Н.Г., госпрограмма по ремонту и модернизации школ, новые меры соцподдержки — это лишь некоторые решения регионального и федерального масштаба, которые за последний год поддержал Президент Владимир Путин», — отметил Андрей Никитин.

Он добавил, что благодарит президента и «за те решения, которые меняют жизнь россиян к лучшему».

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет.