Афины , , 21:01 — REGNUM Коммунистическая партия Греции (КПГ) не поддерживает греко-французское соглашение об обороне, заявил депутат КПГ Йоргос Маринос в парламенте 7 октября во время дебатов о ратификации соглашения, сообщает AMNA. Маринос объяснил позицию партии тем, что, как он сказал, соглашение «поддерживает и поддерживается империалистическими столпами и не служит никаким национальным интересам Греции».

Докладчик от оппозиционной партии MeRA25 Фотини Бакадима также заявила, что ее партия «выступает против соглашения, которое увеличивает на 10 миллиардов евро нежизнеспособный долг Греции и не продиктовано никакой другой необходимостью, кроме содействия экономическим и геостратегическим интересам США и Европы».

На этом фоне спикер партии «Греческое решение» Адонис Милонакис заявил, что его партия проголосует за соглашение, и призвал все стороны проявить чувство ответственности, поскольку страна находится в опасности.