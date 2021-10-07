Пенза, 7 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравительный пост опубликован на странице главы региона во «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Владимир Владимирович Путин — настоящий лидер, патриот и профессионал. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, ведь управление таким большим государством, как Россия — очень непростое, ответственное дело, требующее постоянной концентрации и полной самоотдачи», — написал губернатор.

Также Олег Мельниченко выразил признательность президенту России за поддержку, которая оказывается Пензенской области.

«Это помогает нашему региону развивать экономику, здравоохранение, образование и делать жизнь людей комфортнее. Благосостояние граждан — цель, которая нас всех объединяет!» — добавил губернатор Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за предоставленную ему возможность работать в родном регионе.

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