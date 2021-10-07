Москва, , 16:40 — REGNUM Дав понять, что Россия будет поставлять в страны Евросоюза газ в необходимых объемах и продолжать транзит через Украину, президент России Владимир Путин сделал логически выверенный и стратегический правильных ход. Об этом 7 октября заявил депутат Бундестага Германии 19-го созыва Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо понять жест, который сделал ваш президент. Это очень знаменательно, красиво, логически правильно выстроено», — оценил слова российского лидера политик.

По его словам, вся логика цен на газ была построена на том, чтобы открыть американскому СПГ дорогу на европейский рынок. Однако слова Путина меняют ситуацию в пользу России.

«Газ уходит на более прагматичный ценовой порог, что создает проблему американцам», — сказал Гердт.

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